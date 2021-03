Sénégal…Les charrettes désormais soumis à la visite technique

Au Sénégal, les charrettes et calèches seront, désormais, soumis à une visite technique. Selon L’Observateur, un certificat d’aptitude de circuler leur sera délivré par la Division régionale des transports terrestres.

Les charrettes se présenteront avec leurs propriétaires tous les six mois à la Division régionale des Transports. L’état de la carrosserie, l’éclairage, la signalisation et le harnachement seront contrôlés. Cette visite technique sera encadrée par les ministères des Transports, de l’Intérieur et de l’Élevage.

Le ministère de l’Élevage sera aussi chargé de procéder aux prélèvements biologiques sur les chevaux.