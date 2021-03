El Hadji Diouf sert une réponse salée aux ultras de Liverpool

Contacté par par nos confrères d’IGFM, El Hadji Diouf a répondu aux ultras de Liverpool qui n’ont pas aimé son poste avec Sadio Mané, hier, à Brazzaville où se trouve l’équipe du Sénégal, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021.

« Il peuvent s’énerver mais Sadio Mané est mon sang, ils n’y peuvent rien. Sadio Mané et moi, nous sommes une famille. Je suis son idole et c’est lui même qui l’a dit. Je l’ai fait rêver. D’ailleurs, je l’ai toujours défendu. Lorsque les clubs ont menacé de ne pas libérer nos joueurs, j’ai été le premier à défendre ces derniers. Si demain, Sadio Mané quitte Liverpool, ils vont l’oublier alors que le Sénégal ne va jamais oublier Sadio Mané parce qu’il est Sénégalais et non Anglais », a soutenu l’ancien international sénégalais.

Une réponse qui ne devrait pas plaire aux Ultras de Liverpool.