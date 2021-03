Liverpool : La photo de Sadio Mané qui irrite ses supporters

L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, en regroupement de l’Equipe du Sénégal pour les deux derniers matchs de qualification à la Can 2022 au Cameroun, a posé torse nu avec l’ancien attaquant des Reds, El-Hadji Diouf, qui a vécu une période tumultueuse à Anfield, rapporte dailystar.

L’enfant de Bambaly a posté la photo sur son Instagram, accompagnée de la légende suivante : « Avec le meilleur joueur de l’histoire de notre cher pays ». El Hadji Diouf est l’idole de Sadio Mané. « J’avais beaucoup de footballeurs préférés, mais Ronaldinho était mon véritable favori, avec El-Hadji Diouf du Sénégal », avait-il déclaré. « Ils m’ont vraiment inspiré ».

Mais cet acte a été négativement apprécié à Liverpool, dont les fans ont commenté la photo, beaucoup faisant référence à sa prise de bec avec le légendaire capitaine Gerrard. Selon le média britannique, dailystar.co.uk, Diouf a été impliqué dans une série d’attaques contre Steven Gerrard depuis son départ. La rivalité aurait commencé lorsque la légende de Liverpool a admis qu’il n’était pas le plus grand fan de l’attaquant controversé.

Diouf a riposté, affirmant que Gerrard n’avait « jamais rien fait pour son pays. Je n’ai aucun problème avec Gerrard. C’est un personnage fort et je suis un personnage fort. Je suis M. El Hadji Diouf, M. Sénégal, mais il est M. Liverpool et le Sénégal est plus grand que Liverpool et il doit le savoir », a déclaré la star sénégalaise.