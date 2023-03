Me Moussa Bocar Thiam jugé infondés et diffamatoires les accusations portées par les avocats du leader de Pastef et ses avocats contre l’État du Sénégal qui auraient orchestré une supposée dilapidation de la défense de leur client en suspendant certains de ses avocats. Il a démonté ces accusations dans l’émission QG de la TFM et accuse Ousmane Sonko et ses avocats de tricheurs. Il a également évoqué la question du certificat médical qui a suscité beaucoup de commentaire dans ce dossier.