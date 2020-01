Moussa Diop arrosé dans le Macky…Son coup d’état échoue

Bataille de positionnement au sein de la mouvance présidentielle : Retour de bâton pour Me Moussa Diop

Avec le Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop Diop, il faut s’attendre à tout. En réalité avec lui, « Dakar Demoul Dikkoul ».

Les syndicalistes de sa boîte contestent sa gestion. Ils parlent de gestion faite de gabegie et clientélisme. Depuis que Me Moussa Diop est à la tête de DDD, il fait l’objet de controverses. Il s’est distingué avec sa fameuse déclaration qui finit de mettre dans le désarroi tout le Sénégal, en soutenant que le Président Macky Sall doit interrompre son chantier « Illa Touba » pour construire « Illa Fouta ». Me Moussa Diop ne peut supporter que les populations de Touba en majorité puissent voter contre le Président de la République Macky Sall lors du scrutin présidentiel de février 2019. Voilà qu’il montre son véritable visage de « démon-crate ».

Il ne se transforme cependant pas seulement en « démon-crate ». Me Moussa Diop se transforme également en véritable fossoyeur de la stabilité socio-culturelle-religieuse qu’a toujours connue le Sénégal. Nul ne sait que grâce à la tradition faite de tolérance dont se prévaut le Sénégal, ce qui pourrait advenir à cause de cette déclaration faite de stupidités.

L’on peut dire que Me Moussa Diop, non seulement, à cause de la tension sociale qui règne à DDD, et de ses sorties maladroites, nuit gravement à la politique du Président Macky Sall. Nul ne sait pourquoi ce dernier, compte tenu de tout cela, maintient Me Moussa Diop à son poste de Directeur général de DDD alors qu’il a fini de démontrer toutes ses limites, son incompétence qui ne peuvent que desservir le Président Macky Sall.

C’est-à- croire que Moustapha Diop figure parmi ceux qui sont au sein de la mouvance présidentielle, comme l’accusent certains, qui complotent parce qu(ils gardent un œil sur le fauteuil du Président de la République Macky Sall dont c’est le dernier mandat, au regard de la Constitution.

Me Moussa Diop vient de créer le bazar au sein de la coalition « Macky 2012 » en cherchant à exclure les véritables fondateurs de cette structure. Retour du bâton, son coup d’Etat rampant qui ne sera finalement pas debout, a été éventré par des membres authentiques de la coalition « Macky 2012 ». Il se retrouve lui-même exclu finalement de cette coalition. Le pauvre !

La rédaction de Xibaaru