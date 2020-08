Moussa Diop lance une pique à Barthélémy Dias

Le procès qui devait opposer Me Moussa Diop à Barthélémy Dias a été renvoyée jusqu’au 25 aout prochain. Ce, sur la demande de l’avocat du Maire de Mermoz Sacré Coeur. Ce qui a fait réagir le Directeur général de Dakar Dem Dik.

«Je me suis présenté au Palais de Justice de Dakar pour l’audience dans l’affaire m’opposant à M. Barthélemy Toye Dias suite à ma plainte pour injures publiques et diffamation. Malheureusement, il ne s’est pas présenté au tribunal. Son avocat a dit qu’il n’est pas prêt et a demandé un renvoi d’audience. Monsieur le Juge a donc renvoyé l’affaire au 25 août 2020», a indiqué Me moussa Diop.

A noter que le Directeur général de Dakar Dem Dik a attrait en Justice Dias-fils pour diffamation et injures publiques. Il lui réclame 500 millions pour préjudice subi suite aux accusations du maire sur le foncier de Dakar Dem Dik.