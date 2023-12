Moussa Diop «résiste»…il va retrouver Sonko en prison

Le feuilleton « les diamants de Me Moussa Diop » continue…

Certains leaders politiques sont loin d’être très futés. Il n’y a que dans notre pays où un chef de parti laisse la politique pour s’aventurer à faire de grosses révélations. Toutes les personnes qui se sont lancées sur cette voie l’ont payé cash. Ousmane Sonko aura bien compris une telle chose à ses dépens. Mais ce qui est arrivé au leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas servi d’exemple à ses camarades. Me Moussa Diop est le dernier politicien à se noyer dans ses «grosses révélations» sur le diamant imaginaire du Sénégal.

S’il y’a une personne qui devrait remuer la langue sept (7) fois avant de parler, ce serait bien l’ancien DG de Dakar Dem Dikk. L’avocat au Barreau de Paris et non moins candidat à la Présidentielle sénégalaise de 2024, Me Moussa Diop, a été placé en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi. Il a été convoqué et conduit à la sûreté urbaine après ses révélations sur un accord présumé d’exploitation d’une mine de diamant dans le nord du Sénégal entre l’homme d’affaires Mimran et le Président Macky Sall. Des allégations qu’il a maintenues face aux enquêteurs.

Me Moussa Diop a réitéré ses graves accusations. Il aurait même remis aux policiers de la Sûreté urbaine (SU) des documents qui seraient les preuves de ses dires. Il s’agit d’un connaissement pour le présumé achat d’armes par la Présidence et de ceux qu’il avait brandi lors de sa conférence de presse de samedi. Mais le candidat à la présidentielle a refusé de dévoiler l’origine et la source de ces documents. Ainsi il est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. Mais il risque d’aller méditer sur tout ça en prison.

Le leader de «And Gor Yi Jotna» (AG/Jotna) ne peut plus éviter la prison. En voulant jouer au grand connaisseur et homme des dossiers les plus secrets, il risque de finir comme le maire de Ziguinchor. Rien que pour avoir dit qu’il détenait un rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui établirait la preuve d’un détournement par Mame Mbaye Niang de 29 milliards de F CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Ousmane Sonko a été condamné. Alors imaginez le sort qui sera réservé à un avocat qui accuse le président et un de ses anciens ministres d’avoir délivré au groupe Mimran une autorisation d’exploiter une mine de diamant, au nez et à la barbe du peuple sénégalais.

Il ne peut échapper à une condamnation. Si réellement il détient les preuves de ses allégations, il pourrait être poursuivi pour recel de documents administratifs. Les documents qu’il brandit et remis aux enquêteurs n’ont pas suivi le circuit légal. Sa source a vraisemblablement voulu le jeter dans un piège fatal. Tel un novice, il a sauté sur le pétard mouillé. Avocat, les juges ne lui pardonneront pas une telle imprudence de sa part. Même avec ses preuves, il risque de tomber sous le coup de recel de documents administratifs. Et là, il pourrait écoper jusqu’à cinq (5) ans de prison.

S’il s’avère que les documents brandis par Moussa Diop ne sont pas conformes, il goûtera à la prison. Là, le candidat à l’élection présidentielle va tomber pour faux et usage de faux. Et cela, l’ancien DG de Dakar Dem Dikk ne peut pas l’ignorer. En tant que juriste, il est conscient de sa grosse erreur. Toutes les personnes citées dans cette affaire ont démenti les allégations du candidat. «Il n’existe aucune mine de diamants au Sénégal, encore moins au Nord où la contexture géomorphologique des terres n’est pas diamantifère», a déclaré le Groupe Mimran dans une note parcourue par Xibaaru.

Sur le plan politique, ce dossier pourrait permettre au régime d’en finir avec Me Moussa Diop. Depuis qu’il a été viré de Dakar Dem Dikk, il s’est radicalisé contre le pouvoir. Il n’a pas raté la moindre occasion de tirer sur le «Macky». Cette affaire sera une bonne occasion de le mettre sur la touche. Mais elle lui permettra de ne pas frôler l’humiliation. Une chose est sûre, personne n’aurait cotisé pour lui payer sa caution de 30 millions, en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Si la justice ne joue pas la carte de la clémence, Me Moussa Diop paiera cher ses allégations. Tous les leaders politiques qui se sont lancés sur cette voie l’ont payé très cher. Le leader de «And Gor Yi Jotna» (AG/Jotna) ne peut pas échapper au destin de taulard qui l’attend.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru