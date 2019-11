L’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, son Excellence Moustapha Cissé Lo, a vraiment le sens des relations humaines. En prélude à la célébration de la venue au monde du Sceau des Prophètes, Muhammad (S.A.W), le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) s’est rendu, hier, à Tivaouane. Il a été accueilli avec les honneurs, d’abord, par le porte-parole du Khalife de la Cité religieuse, en l’occurrence, Serigne Pape Malick Sy. Après avoir expliqué l’objet de sa visite et longuement taillé bavette avec lui, Cissé Lo et sa délégation ont rejoint le domicile du défunt 6ème Khalife de Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin.

Là, ils ont été également reçus par son fils et Khalife Serigne Babacar Sy Al Amin en compagnie de son frère Serigne Moustapha Sy Al Amin. L’hôte du jour est, ainsi, largement revenu sur les relations historiques qu’entretenait t son défunt père El Hadji Alioune Lo avec une bonne partie de la famille de Maodo Malick. A l’en croire, Al Amin, en plus d’être un père pour lui, il était aussi un conseiller avisé, un ami fidèle et une boussole morale .Chez le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, El Pistolero a aussi droit à un accueil des plus chaleureux. Après avoir apporté son soutien pour une bonne tenue de cet événement tant attendu par les fidèles, il a eu une conversation historique avec Sokhna Oumy Kaltom Sy Bintou Serigne Babacar Sy Mansour.

Ibrahima NGOM