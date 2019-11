PSG : Mbappé encore blessé

A priori, ce ne serait rien de très grave. Mais Kylian Mbappé accuse bel et bien un nouveau pépin physique, qui le privera du déplacement du Paris Saint-Germain à Brest samedi après-midi. Et des Bleus la semaine prochaine ?

A croire que Kylian Mbappé n’a pas envie d’aller en équipe de France… On extrapole et exagère peut-être un peu vite, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain est encore blessé avant un rassemblement des Bleus. C’est bien à cause d’un léger souci physique que le jeune talent ne sera pas du voyage samedi à Brest (comme le confirme L’Equipe). On n’en sait pas plus pour le moment. Déjà, le mois dernier, Kylian Mbappé avait rejoint Clairefontaine sans pouvoir jouer finalement, en Islande puis face à la Turquie.

RMC Sport indiquait à l’époque que le PSG avait écrit à la Fédération française, afin de demander à ce que Didier Deschamps n’aligne pas Kylian Mbappé. Il avait fallu attendre le mardi, à trois jours du premier match en Islande, pour que le sélectionneur renvoie le joueur dans son club. « Il n’était pas prêt, indiquait alors l’entraîneur des champions du monde, en conférence de presse. Il était trop court et n’avait pas de bonnes sensations, il n’était pas à l’aise. Il a voulu essayer, mais à partir du moment où ce n’est pas possible, il est logique de le remettre à disposition de son club. »

On ne sait pas, notamment, s’il peut s’agir à nouveau d’une rechute sur la cicatrisation de sa blessure à la cuisse, celle-là même qui avait provoqué cette absence en octobre. Blessé fin août contre Toulouse, il était réapparu pour deux entrées en jeu fin septembre puis début octobre, à Bordeaux et au Galatasaray. A l’inverse, le Paris Saint-Germain pourra en tout cas compter sur Mauro Icardi, bien retenu dans le groupe en dépit de sa contusion au pied, mercredi face à Bruges (l’Argentin avait à nouveau inscrit le seul but de la victoire 1-0).