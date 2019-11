Gamou 2019 : «Masalikoul Jinaan» prête à célébrer le Maouloud

Pour une première fois depuis son inauguration, la grande Mosquée mouride Cheikh Ahmadou Bamba, «Massalikoul Jinaan» de Dakar (quartier Bopp, Colobane), va accueillir les fidèles pour la célébrer de l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’Islam Muhammad (S.A.W) pour l’an 1441/2019. Déjà, les disciples mourides de la capitale sénégalaise sont en train de faire des mains et des pieds pour une bonne tenue de cet événement. Le représentant du Khalife Général des Mourides, Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké, Serigne Ahmadou Mbackyou Faye, ne va pas mégoter sur les moyens matériels et financiers. A cette veille de commémoration, toutes les commissions sont à pied d’œuvre pour réussir le pari de l’organisation. Pour dire, ils sont fin prêts pour rendre un hommage bien mérité et sublimer la grandeur du Rassoul …de Khadim…