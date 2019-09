Moustapha Diakhate contre l’interdiction… des importations de véhicules âgés de plus de 8 ans

Moustapha Diakhaté dénonce la décision du chef de l’Etat d’interdire l’importation des véhicules âgés de plus de 8 ans. Pour le conseiller du Président Macky Sall, la décision de ramener à 5 ans l’âge des véhicules importés contribue à la dé-crédibilisation de la parole politique. Il l’invite à ne pas renoncer à l’engagement central de l’ancien candidat Macky Sall. D’autant que, rappelle-t-il, l’annulation de la mesure de baisser l’âge des véhicules importés à 5 ans, prise par l’ancien Président Abdoulaye Wade, était à la fois la satisfaction d’une forte demande, notamment de la diaspora sénégalaise, et un engagement du candidat Macky Sall. Pour toutes ces raisons donc, Moustapha Diakhaté estime que ceux qui sont derrière ce renoncement à l’engagement du N°1 des apéristes ne rendent pas service au Sénégal et participent à la décrédibilisation de la parole politique en poussant le chef de l’Etat à changer d’avis, de vérité et de cap. Il rappelle que c’est le lundi 05 mars 2012, pendant la campagne électorale lors d’une rencontre avec le bureau national de l’Union des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois) que le candidat Macky Sall avait promis aux Sénégalais de porter l’âge des voitures importées à 8 ans. Alors pour justifier cette promesse, il s’était étonné que des véhicules de plus de 10 ans circulent aux Etats-Unis et en Europe au moment où ils sont interdits de rouler au Sénégal.