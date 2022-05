Moustapha Diakhaté : « Les listes Bby, Wallu et Yewwi sont intégralement irrecevables »

Droit électoral du plus fort : le grand bon en arrière du Sénégal…Par Moustapha Diakhaté

« Rien n’est aussi stupide que l’intelligence orgueilleuse d’elle-même. » Mikhaïl Bakounime

Si le Conseil constitutionnel n’invalide pas les listes de Bby, Wallu et Yewwi, les législatives du 31 juillet 2022 seront le plus grand scandale électoral du Sénégal indépendant.

L’histoire retiendra que pour la participation de Bby, Yewwi et sa concubine Wallu aux législatives du 31 juillet 2022, il a été inventé et appliqué au Sénégal le droit électoral du plus fort.

Les listes Bby, Wallu et Yewwi sont intégralement irrecevables pour non respect flagrant du délai légal de dépôt et de la parité.

Le Conseil constitutionnel et le Ministre de l’intérieur, en validant les listes des intouchables Bby, Yewwi et sa concubine Wallu avec la complicité des rentiers de la tension, auront fait preuve d’un manque total de sens des responsabilités. Ils auront préféré piétiner les règles électorales obtenues de haute lutte au bénéfice des Coalitions qui ont allègrement violé le Code électoral. Ce faisant , Ils auront offert la participation aux prochains scrutins législatifs à des listes qu’une application honnête du code électoral exclut irrémédiablement des législatives du 31 juillet 2022.

Les acquis électoraux du Sénégal sont entrain d’être assassinés et ses assassins ont un nom: le Conseil constitutionnel, le Ministre de l’intérieur, les Coalitions Bby, Wallu, Yewwi, les rentiers de la tension, les mercenaires électoraux et certains chiens de garde des media.

Et maintenant ?

Forts de tous ces éléments, les vrais républicains et démocrates doivent se mobiliser pour l’invalidation totale de la participation Coalitions Bby, Yewwi et Wallu.

La volonté de faire participer ces Coalitions aux prochaines échéances électorales du 31 juillet 2022, au nom de l’équilibre de la terreur et au prix de la négation de l’état de droit électoral, doit trouver sur son chemin la ferme résolution du camp de la légalité républicaine.

Les conditions de participation aux élections, en terme de délai légal de dépôt, de parité, sont consignées par le législateur et l’exécutif dans le code électoral. Le respect de ces règles s’impose à tout le monde y compris l’Etat lui-même.

Laisser passer la compromission électorale s’est se faire les parangons de la Loi du plus fort et de la légalisation du hold-up électoral et de la prime de la terreur politique.

Dans l’ensemble, la situation que vit le Sénégal est la pire parmi toutes les violations de la légalité électorale qui pouvaient se produire depuis 1960 et tout cela risque de se terminer fort mal.

Vive le Sénégal !