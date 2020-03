Moustapha Diakhaté : « Macky est derrière les attaques contre Amadou Ba et Mimi »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Pour lui, les attaques contre Amadou Ba et Mimi Touré ont été commandité par Macky Sall

Attaques contre Amadou Ba et Mimi Touré

« C’est Macky qui est derrière ces attaques contre Amadou Ba et Mimi Touré. On ne peut pas recevoir des « gosses » le soir et le lendemain ils sortent tous pour insulter deux personnalités politiques. C’est très flagrant. Le président a reçu ses « enfants » qui insultent des personnes qui ont l’âge de leur père et mère. Macky doit arrêter ça. La président du CESE n’est pas n’importe qui et le ministre des Affaires étrangères non plus. S’il ne veut plus d’eux qu’il assume ses responsabilités mais ce n’est pas la peine de les livrer à des enfants mal éduqués »