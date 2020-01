Moustapha Diakhaté est foutu…L’APR de 36 pays le rejette

C’est un communiqué global issu des Délégations des Sénégalais de l’Extérieur (DSE) de l’APR de 36 pays. Ces militants de l’APR de la Diaspora approuvent en totalité l’exclusion de Moustapha Diakhaté prise par le conseil de discipline dudit parti. Ci-dessous l’intégralité du communiqué…

COMMUNIQUÉ DES DSE/APR DE LA DIASPORA

GAMBIE, MALI, MAURITANIE, COTE D’IVOIRE, GUINEE, GUINEE-BISSAU, NIGER, CAP VERT, NIGERIA, BENIN, TOGO, GHANA, MAROC, TUNISIE, EGYPTE, TCHAD, RDC, CONGO BRAZZAVILLE, ANGOLA, GUINEE EQUATORIALE, ZAMBIE, MOZAMBIQUE, ESPAGNE, PORTUGAL, TURQUIE, LES EMIRATS, LIBAN, ARABIE SAOUDITE, SUISSE, GRANDE BRETAGNE, PAYS-BAS, BELIGIQUE, USA, CANADA , ARGENTINE, BRESIL.

Nous suivions avec amertume certains actes de camarades tout à fait contraires aux principes, orientations et directives de notre Parti, l’A.P.R. Ces responsables devaient, dans les normes, servir d’exemple, montrer la voie aux nombreux jeunes militants, aux sympathisants du Parti et les éclairer sur la vision de notre leader le Président de notre parti, Monsieur Macky Sall.

Les D.S.E – A.P.R citées ci-dessus, marquent leur totale adhésion à la ligne du Parti pour le respect et l’application de ses textes et règlements. Ainsi, nous militants de l’A.P.R. des DSE citées ci-dessus, soutenons avec fermeté, toute décision prise par les instances de direction de notre formation politique pour la bonne marche du Parti, notamment la décision prise par le conseil de discipline excluant de l’A.P.R. Monsieur Moustapha Diakhaté. Ainsi nous renouvelons notre engagement sans faille et sans condition à notre Président et Camarade de parti, monsieur Macky Sall.

Dakar le 24/01/2020

Aliou Ndao FALL

Le Secrétaire National

Chargé de la Diaspora Apr