Moustapha Diakhaté : « Macky ne veut entendre que le troisième mandat »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Pour lui, le président Macky sall ne veut entendre que le troisième mandat :

Troisième mandat ou rien

« Pour Macky, c’est « tais ou dit ce que je veux entendre » ; Alors Dionne est obligé de dire ce que Macky veut entendre. On a vu les Blaise Diagne, Galandou Diouf et autres qui sont partis depuis des lustres mais leur histoire continue avec le Sénégal. Donc Macky et l’horizon 2035, c’est du n’importe quoi. Macky doit finir en beauté et laissé l’histoire raconter son époque. »