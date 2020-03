Moustapha Diakhaté : « Dionne et Mbaye Ndiaye ont tort »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Pour lui, le troisième mandat est une forfaiture et Mbaye Ndiaye et Mahammed Dionne ont fauté.

Sur les déclarations de Mbaye Ndiaye et Mahammed Dionne

Mbaye Ndiaye et Mahammed Dionne ont fait dans la même lancée de Sory Kaba et moi-même. Mais ils n’ont pas été virés. Cela démontre que Macky Sall veut un troisième mandat. Alors il ne faut pas attendre 2024 pour le combattre, c’est dès maintenant qu’il faut le combattre. Toute la classe politique a une responsabilité, l’APR et BBY ont aussi la plus grande part de responsabilité sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall. Les sénégalais doivent arrêter cette forfaiture »