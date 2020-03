Moustapha Diakhaté: « Il faut arrêter tout de suite le troisième mandat de Macky »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Il parle du débat du troisième mandat en 2024 alimenté par les membres de l’APR

Troisième mandat

« Dans la conscience des sénégalais, on ne devait pas parler de troisième mandat de Macky. On devait se mettre à table et penser à une Alliance pour la Nouvelle République. Il faut arrêter de théoriser dessus et arrêter ça tout de suite. Les sénégalais doivent des lever comme un seul homme été barrer la route au troisième mandat illégale de Macky Sall. Il ne faut pas attendre 2024, c’est dès maintenant qu’il faut l’arrêter et passer à autre chose »