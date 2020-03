Moustapha Diakhaté : « C’est L’APR qui doit Choisir son candidat et non Macky »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Il revient sur la structuration de l’APR et le choix du candidat du parti pour 2024.

Mes propositions pour le parti

« Un parti n’appartient pas au président de la république, l’APR appartient aux militants qui sont dans les communes, mairies et départements. Ce sont des règlements intérieurs qui tiennent un parti. Macky ne doit pas faire ce qu’il veut. Ce que j’avais proposé c’était d’avoir des délégations communales dans chaque commune et dans chaque département, et comme ça nous aurons des cellules dans les 557 communes du Sénégal. Et c’est comme ça que l’on devait mettre le parti APR sur pied avec une démocratie locale qui devait choisir le prochain candidat de l’APR car Macky ne peut pas faire un troisième mandat. »