Moustapha Diakhaté : « Macky est le seul qui peut virer un militant de l’APR »

Moustapha diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Il revient sur son limogeage de l’APR.

Viré de l’APR

« Ceux qui m’ont chassé sont dans l’illégalité. Il y a une commission de discipline qui s’est fourvoyée. Et ce qui me fait plus mal c’est l’implication d’Abdou Mbow et Benoït sambou qui me fait mal. Si c’était moi qui devais les virer, j’allais refuser. Dans les statuts du parti seul Macky Sall peut exclure un militant. Mais pas une commission de discipline fantoche »