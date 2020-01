Cheikh Yérim Seck, journaliste, analyste politique et patron du groupe 6Com est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse, Aïssatou Diop Fall Niang. Il est revenu sur la nouvelle com’ du président Macky Sall qu’il a conseillé : « Sur le discours du Président Macky Sall, les sujets actuels comme le dialogue national entre autres ont été dits. Sur le format utilisé par le président, l’exercice ne peut pas être critiqué car je fais partie de ceux qui l’ont conseillé mais je critique le fait que tous les journalistes ne sont pas invités. Je suis un journaliste bouillonnant et je pense qu’il faut aussi laisser la place aux autres et j’étais trop pris. On a payé les autres télés car le service de communication a dû acheter des temps d’antenne. Je salue l’exercice car le président doit parler aux journalistes sénégalais. Car c’est bien qu’il utilise le même format que comme France 24 pour éviter la confusion »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn