Moustapha Diakhaté : « Les marabouts doivent parler à Macky

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Pour lui, les marabouts, les hommes de l’église, doivent s’unir pour dire à Macky d’arrêter cette histoire du troisième mandat :

Arrêter le troisième mandat

« Les marabouts et tous les responsables religieux de ce pays doivent dire à Macky Sall d’arrêter ce projet du troisième mandat. Le mandat appartient aux Sénégalais et non à Macky Sall. Alors moi-même je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller dire aux marabouts et au clergé d’interpeller Macky Sall avant que l’irréparable ne se produise ».