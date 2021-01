Moustapha Diakhaté : « Macky utilise dangereusement la crise sanitaire »

La libre circulation des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire sénégalais est à la fois un droit international, communautaire et constitutionnel.

Depuis le 17 janvier 2021, aucun régime d’exception n’est en vigueur au Sénégal dans la mesure où le décret instituant l’état d’urgence a cessé d’être en vigueur car n’ayant pas été prorogé par l’Assemblée nationale et que la nouvelle loi d’urgence sanitaire, même anti constitutionnelle, modifiant celle relative à l’état d’urgence et à l’état de siège n’est pas encore promulguée.

L’asservissement de l’Assemblée nationale et des populations au Président et à l’administration devient de plus en plus patent et chacun devrait s’en inquiéter.