Moustapha Mbaye écrit à Souleymane Jules Diop…

“Des innocents sont en train de mourir, contaminés par des inconscients” dixit Souleymane Jules Diop, sacré journaliste, auteur des chroniques hebdomadaires intitulées «Deg Deug». Refrain qui bourdonnait dans nos oreilles tous les mardis depuis le Canada du temps où son Excellence Maître Abdoulaye Wade était président de la république, Souleymane Jules Diop s’est moqué des gens qui avaient hâte de l’écouter.

En effet, il a tout a fait raison de dire que “des innocents sont en train de mourir parce que contaminés par des inconscients”. Mais ce qu’il a oublié peut-être de dire c’est que si ces innocents meurent, c’est parce que les “ignorants” qui les ont “contaminé” sont gouvernés par des incompétents et des mythomanes fainéants qui fuient leurs responsabilités, préférant fléchir et céder à la pression des soi-disant ignorants.

Un État ne doit pas être faible sinon sa population périrait.

Avec les mesures d’assouplissement, les Sénégalais sont en train de payer la faiblesse de leur État qui a voulu sauver son économie et non la santé de son peuple. La phobie d’une année blanche a conduit nos autorités à reprendre les cours pour organiser le baccalauréat pour les enfants des nantis titulaires d’une préinscription. Ce qui n’a pas manqué à propager le virus dans tout le pays.

La population a vraiment bon dos c’est pourquoi l’État s’en serve comme bouc émissaire pour justifier le fiasco sur la gestion de la Covid-19.

Si l’État l’avait réellement voulu, le port du masque sera obligatoire car qui peut le plus peut le moins. Quand on peut déployer la police et la gendarmerie pour forcer les gens d’être confinés chez eux de 20 heures à 06 heures pendant le couvre-feu, on doit être en mesure de rendre le port de masque obligatoire.

Mais rappelons que charité bien ordonnée commence par soi-même.

Vous ne pouvez pas vous servir de l’ignorance du peuple comme bouc émissaire pour justifier l’échec à la gestion de la Covid-19. Lors que vous testez les Sénégalais au Coronavirus, la Covid-19 a testé vos compétences à gouverner et à gérer la maladie.

Vos testes ont révélé que plusieurs Sénégalais sont porteurs du virus mais la Covid-19 a révélé votre incompétence à gouverner et à gérer ce pays.

Nous n’avons aucune leçon de morale à recevoir de Souleymane Jules Diop.

On ne se trompe pas deux fois sur la même personne ! Les masques tombent et ils nous montrent la véritable nature de nos autorités.

Nous ne serons pas long pour répondre à Souleymane Jules Diop, nous lui demandons simplement de réécouter ses chroniques. “Gnémé wakh deug et deuggou” ne signifie pas la même chose. On peut être capable de dire la vérité sans être véridique.

Souleymane Jules Diop s’il lui restait une étincelle de vergogne, il devait se taire car tout ce qu’il avait vomi dans ses chroniques hebdomadaires à partir du Canada, il l’a ravalé ! La VAR à ce qu’il a dit à Macky est disponible.

Il peut être amnésique mais nous nous ne pouvons pas. Il a trahi notre confiance et s’est abusé de notre temps.

De qui se moque-t-il vraiment ?

C’est à vous de répondre s’il mérite d’être répondu !

Serigne Moustapha MBAYE