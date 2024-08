MPOX (variole du singe) : le COUS réactivé et Dr Boly Diop nommé

Après l’activation du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Boly Diop a été nommé gestionnaire de l’incident. Il a immédiatement réuni les différentes sections pour l’élaboration du plan de préparation et de riposte du MSAS contre le Mpox (variole du singe). Cette initiative vise à renforcer les mesures de prévention et de contrôle afin de protéger la population et de limiter la propagation du virus.

La Mpox est une maladie virale qui se propage de l’animal à l’homme, mais se transmet aussi par le biais d’un contact physique étroit.

Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées, au niveau du visage, des mains, des pieds, du corps, de la région périanale ou des organes génitaux. En Afrique, la maladie connait une recrudescence en RDC, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda ; le Gabon a annoncé avoir contracté un premier cas.

Le responsable du dispositif de surveillance a, en outre, tenu à rassurer ‘’qu’aucun cas n’est déclaré au Sénégal’’

Source Ministère de la santé