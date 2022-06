MSAS : Ansoumana Dione porte plainte pour suspension de salaire

Scandale au MSAS : la DRH coupe le salaire d’Ansoumana DIONE.

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, vient de voir à nouveau, cette fois-ci, son salaire de ce mois de mai 2022, coupé alors qu’il est encore sous contrat, signé en bonne et due forme, allant de janvier à décembre 2022. Et, c’est ce vendredi 03 juin 2022, suite à un entretien téléphonique, qu’un agent de la Direction des Ressources Humaines, lui informe de la suspension de son salaire, ce que le défenseur des droits des malades mentaux considère comme étant une insulte à sa dignité. Pourquoi cette injustice contre ce patriote qui s’investit quotidiennement pour le bien-être des couches très vulnérables et l’amélioration de notre système de santé ?

Que le personnel de la Direction des Ressources Humaines, du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale se le tienne pour dit. Ansoumana DIONE va porter plainte devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, ce mardi 07 juin 2022, pour délit d’association de malfaiteurs, portant atteinte à ses droits. En attendant, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) interpelle le chef de l’Etat Macky SALL, pour une audience afin d’apporter des solutions idoines au problème de l’errance des malades mentaux. Faute d’arguments à son engagement avéré, l’ex-Ministre Abdoulaye DIOUF SARR a fait preuve de malhonnêteté par rapport à son salaire.

Rufisque, le 03 juin 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)