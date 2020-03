MVES demande une mise en pratique rapide de FORCE-COVID-19 pour venir en aide aux sénégalais du Maroc

Suite au discours du Président de la République du Sénégal M. Macky SALL évoquant les

mesures de préventions et d’accompagnements pour la lutte contre le covid 19.

Le Mouvement des Volontaires pour l’Emergence du Sénégal (MVES) se félicite des

mesures prises par l’Etat du Sénégal pour lutter contre cette pandémie mondiale :

– L’état d’urgence sur l’étendue du territoire national

– Couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 06 heure

– Création d’un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19,

FORCE-COVID-19 pour soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora

La Diaspora, maillon important dans l’économie nationale, se retrouve actuellement dans des

conditions précaires lies aux mesures de lutte contre le COVID-19 prisent par les pays

d’accueil.

Si nous prenons le cas de la communauté sénégalaise établie au Maroc, des milliers de

travailleurs du secteur informel comme les commerçants, ouvriers, chauffeurs… ; et une

grande partie des sénégalais qui travaillent dans les centres d’appels sans CDI sont confinés

chez eux sans salaire ni revenu à la fin du mois.

A ce titre le MVES lance un appel solennel à son Excellence le président Macky SALL à la

mise en œuvre du programme FORCE-COVID-19 et souhaite que les sénégalais de la

Diaspora soient accompagné dans les meilleurs délais.

Par la même occasion MVES invite nos chers compatriotes à respecter les consignes

sanitaires dictées par les pays d’accueil,

Enfin le MVES rappelle à tous les citoyens que c’est dans l’union et l’engagement collectifs

que nous pourrons contrer ce mal universel qu’est le Coronavirus. L’avenir de notre nation ne

sera jamais certain tant que les patriotes ne s’unissent pas pour mettre un terme aux grands

maux qui gangrène notre société.

L’Arbre de la Liberté exige de nous des grands sacrifices, mais nous n’avons rien à craindre

tant que nous sommes déterminés et prêts à faire les sacrifices nécessaires.

Le Président

Ibrahima NDIAYE