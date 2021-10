Nafissatou Wade quitte la coalition Gueum Sa Bopp de Bougane

Il appartenait dès lors à chaque entité, d’évoluer dans un cadre inclusif, de transparence, hors de tout calcul politicien, d’intérêt individuel. Les élections locales de 2022 ne doivent pas être phagocytées par le positionnement des leaders en vue des présidentielles de 2024.

Avec une notoire remise en cause des objectifs qui nous avaient unis, Il serait incohérent pour la Convergence DËGGU JËF de rester dans un cadre qui ne respecte guère les principes d’alliance qui ont conduit la CDJ à répondre à l’appel de la Grande Coalition Gueum sa Bopp.

Restant déterminée à porter les préoccupations et la candidature des citoyens, la CDJ quitte la Coalition Guem sa Bopp à compter de ce 23 octobre 2021 et de rester dans ses principes et valeurs citoyennes dans la vérité et l’action : DËGGU JËF

Nafissatou WADE