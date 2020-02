Des complots au cœur de l’APR

Toute ambition sans courage ni responsabilité n’est qu’une prétention.

Les agissements de certains barons de l’APR qui visent à préparer le terrain en vue de remplacer le président SALL en 2024 constituent un des facteurs de défiance et de sédition qui méritent une réflexion et des décisions fermes au niveau du parti ; ainsi, interpellent la commission de discipline d’étudier les cas avec lucidité pour apporter des réponses idoines pour la bonne marche du parti conformément à ses textes et règlements intérieurs. Il n’y a pas de fumée sans feu.

La logique voudrait que ceux qui ont de l’ambition de faire preuve de courage comme Macky en 2008 c’est à dire renoncer à tous les postes nominatifs ou électifs dans le but d’affronter la réalité et demander dans les futures élections le suffrage des Sénégalais.

Quant à vouloir au sein du parti, jouer des traîtres pour arriver des fins inavouées n’est pas signe de courage ou de loyauté.

En revanche, Au moment où le président Macky SALL procède véritablement à l’exécution des projets promis au peuple sénégalais suite à son élection du 24 février 2019 à travers le programme ligueyeul ellek 5-3-5, des responsables de haut niveau du parti sortent de leur réserve pour chercher à déstabiliser, à l’interne, le parti voire le gouvernement avec des manouvres indécentes sur des questions inutiles impertinentes et inopportunes. Les comploteurs tentent par tous les moyens à nous imposer le débat de succession du président. Ainsi, ils sapent la dynamique unitaire sur laquelle le parti repose confortablement pour peaufiner des stratégies gagnantes pour la conservation du pouvoir à horizon 2035 voir plus.

Dans un Sénégal politique où tout se sait, il est inutile de procéder par des manigances nocturnes dans les salons feutrées de Dakar en vue d’installer des cellules dormantes dans le parti. Vouloir préparer une sortie brusque et surprenante en emportant des militants du président SALL et en osant, sur demande, de créer des groupe watchap par ci, des fans club par là, des mouvements de jeunesse, de femme, de propagandes, des lobbyings ainsi que des groupes d’amis et d’influencer au sein de l’alliance Pour la République ne donnerait nullement les résultats attendus.

Le temps des politiciens n’est pas le temps des populations

Le président SALL a promis aux sénégalais de répondre efficacement à leur préoccupation majeure synthétisée dans le PAP2 du plan Sénégal émergent qui opérationnalise la deuxième phase du plan Sénégal à travers la mise en cohérence des axes et objectifs stratégiques, des effets attendus et des actions identifiées, avec les reformes , projets et programme de développement à réaliser dans un cadre budgétaire sain dans sur la période 2019-2023. Un plan dont les impactent globaux seront, entre autres, un accroissement du taux de croissance annuel moyen du PIB de 9.1‰. l’amélioration de l’indice de développement humain IDH de 0.49 en 2014 à 0.51 en 2017sur la période de 2019-2023, la création de 200.000 emploi par an , associée à l’amélioration de la productivité ainsi que la réduction des inégalités.

Ses objectifs basés sur le 5 initiatives majeures, les 3 programmes sectoriels et les 5 accès universels symbolisent la vision éclairée du leader de l’apr.

Le travail que les populations attendent sur les 5 années à venir est énorme. Il est inélégant et irrespectueux au moins d’un an de gouvernance après la réélection de tympaniser l’opinion sur des deals de bas caniveaux et des tentatives de détourner les hommes et les femmes sur l’essentiel. En effet, L’essentiel consiste à concrétiser un Sénégal émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit ; l’essentiel est de permettre aux jeunes chômeurs de sortir dans l’incertitude et de la précarité, l’essentiel est l’amélioration des conditions de vie des populations avec la réalisation effective des 5 accès universels à priori l’eau et l’électricité.

Sous ce rapport, la jeunesse du parti n’acceptera pas qu’on sape la dynamique unitaire et fera face à tous les comploteurs de l’intérieur comme de l’extérieur sans exceptions quelque soit leur fonction ou position dans notre formation politique

En définitive, la COJER sous la conduite de son coordonnateur Moussa SOW ne ménagera aucun effort pour extirper ces forces maléfiques de nos rangs et les mettre hors état de nuire.

Nasire NDOME

Membre de la COJER nationale