Lettre ouverte à tous les responsables et membres de l’APR.

Cette lettre a pour objet de lancer un appel aux instances, aux organes, aux membres et sympathisants du Parti pour préserver la sérénité et le sang-froid dans nos rangs.

Chers camarades, depuis un certain temps, des forces hostiles à l’ascension fulgurante de l’Alliance Pour la République mènent un combat insidieux pour semer le doute et la suspicion dans les esprits. Tout ce qu’ils veulent c’est installer le Parti dans une paranoïa permanente. Ce n’est pas vrai, il n’y a aucun comploteur dans le Parti, cadres et militants sont tous derrière le Président pour le succès du programme 535.

Chers camarades, je condamne fermement la calomnie voire la diffamation proférée par certains de nos responsables pour, disent-ils, freiner tout militant ou cadre Apériste qui serait tenté de lorgner le fauteuil présidentiel ce qui est, à mon avis, une erreur grave.

Chers camarades, un Parti politique est comme le corps humain et ses membres doivent fonctionner, j’allais dire toutes les cellules. Mais ce qu’on voit dans le Parti est effroyable car tout organe qui fonctionne en vue de massifier ou d’enrôler de nouvelles têtes est qualifié de cellule dormante pour renverser ou déboulonner le régime en place.

Chers camarades, il me plaît de vous rappeler une Maxime américaine « Pas d’animation, pas de Parti fort » donc de grâce pensons à fortifier davantage notre chère organisation politique au lieu de disloquer le groupe sur la base de simples suppositions ou d’élimination d’honnêtes gens qui travaillent et défendent aussi le bilan et les projets innovants du Président. Chers camarades, il faut retenir ceci, en politique soit on sert son leader ou on soutient le projet qui l’affaiblit.

Chers camarades, notre Parti doit rester au pouvoir aussi longtemps que le Président Macky Sall le souhaite mais ceci n’est possible que si nous restons solidaires, unis comme un seul homme dans le but d’accompagner le Président pour la réussite de son mandat en cours. Chaque jour qui passe Son Excellence M. Macky Sall nous montre la voie à suivre en s’inscrivant dans l’action et non dans la polémique destructrice, de dislocation comme c’est le cas présentement.

Chers camarades, faisons la paix des braves si nous voulons servir le Président et ayons la maturité de laver le linge sale en famille car le Parti doit aller très loin.

Abdoulaye Diop Coordonnateur Cojer départementale de Kaolack