Halte à l’effronterie, à l’arrogance et à la félonie !

“On ne parlemente pas avec les bacilles et les trichines…mais on les expulse”, disait Hitler.

Seul le président Sall prévaut, tout le reste est obsolète.

Les tissus de contradictions qui ont cours ces derniers temps au sein de notre formation sont de nature à donner une mauvaise image.

Les responsables en feu et les rancœurs tenaces se voulant inonder les medias en tirant sur la fibre militante des uns et des autres, mettant en avant leur propre intérêt personnel et voulant divertir les sénégalais.

Le parti Apr a été créé par un groupe de patriotes qui se sont retrouvés dans les actes et principes citoyens, d’honneur, de dignité posés par son leader le président Macky pour défendre les symboles de la République bafoués par le régime d’alors. d

Donc il est profondément gauche qu’un conflit ayant trait au rôle de leader se déclenche, et surtout au moment où le président Macky Sall est entrain de mener à bien la mission dont le peuple sénégalais lui a confié.

Autant il est absurde de poser le débat parmi tant d’autres, sans passer par la voie légale au lieu de s’attaquer par presses interposées.

Il y a un temps pour faire les palabres, un temps pour l’entente et la concorde ; le temps est venu de surmonter nos contradictions, de dominer nos ressentiments pour œuvrer ensemble à l’unité de notre parti (APR).

Nous les défenseurs de la République, nous interpellons notre leader Son Excellence de mettre le parti sur la voie, de ne pas manquer à prêter son concours pour saper l’influence de ceux dont les faits et gestes sont dangereux pour l’harmonie. Nous demandons à ces adeptes de messe noire d’arrêter immédiatement cette félonie et cette hypocrisie politique.

Ainsi donc, il est déplorable voire déconcertant que certains responsables souscrivent à cette tradition, celle d’être réduite au rang d’aigrefins, de larbins. Nous les défenseurs de la République/boucliers du Président, nous allons parer à cette médisance, cette effronterie et arrogance qui détruisent notre nombril qui est l’Apr. Les Hommes aux agendas masqués, qu’ils aient l’audace de se signaler au lieu de mener une politique de sournoiserie mesquine. Notre unique objectif est de ramener les militants à la nature et à la simplicité, loin de l’artifice et du raffinement, telle est notre vocation. La nouvelle vie des militants n’est plus l’affaire des responsables. Elle est l’affaire de la jeunesse impartiale, intègre, naturelle et qui n’est que pour le résident Sall. L’Apr ne sera pas un nid d’insatiables, d’oiseaux voraces. Le président Sall ne mérite pas ces intrigues mesquines et ces dilatoires.

Les Défenseurs de la République /les Boucliers du Président