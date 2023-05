Ndeye Khady et Adji Sarr noient Sonko…des révélations explosives !

Les manifestations et scènes de violences n’ont pas pu arrêter l’inévitable ! Le procès dans l’affaire Sweet Beauté a bel et bien démarré. Après deux longues années, les sénégalais seront bientôt édifiés sur les tenants et aboutissants de ce dossier qui a déjà coûté la vie à quatorze (14) jeunes. Pour ce premier jour, Ousmane Sonko a brillé par son absence. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue sa désobéissance civique. Les propos qui sortent du Tribunal ne sont pas favorables au chef de l’opposition !

Les débats ont été torrides pour ce premier jour de procès. Le juge a passé au peigne fin tout ce qui se passait derrière les murs du Sweet Beauté. Adji Sarr n’y est pas allé de main morte. Elle est revenue sur tout ce que Sonko lui aurait fait subir. La présumée victime n’a rien laissé au hasard. C’était digne d’un roman érotique. Toutes les questions du juge tournaient autour du travail des types de massage qui se faisaient derrière cet établissement. Les réponses servies par la plaignante sont en défaveur de Sonko.

Adji Sarr a démenti toutes les déclarations de Ndeye Khady Ndiaye. La victime de Sonko a fait des révélations flagrantes. « J’ai été violée à plusieurs reprises. Et la seconde fois, c’était le 21 décembre 2020… Ce jour-là, il m’a même prise par derrière… Et la 3e fois, c’était le 31 décembre (…) Il se faisait sucer jusqu’à éjaculation… Il (Ousmane Sonko) me donnait de l’argent pour acheter une pilule du lendemain à chaque rapport », a raconté Adji Sarr.

Des révélations qui ont ruiné toute la crédibilité de Sonko. Sur les réseaux sociaux ça se passe de tout commentaire. Si le leader de Pastef ne voulait pas aller au procès c’est pour éviter l’humiliation qu’il subit actuellement. Malheureusement, la machine est déjà en marche. Et personne ne peut sauver le maire de Ziguinchor des griffes de sa présumée victime.

Poursuivie pour diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs, complicité de viol et incitation à la débauche, la propriétaire du salon voulait enfoncer la victime de Sonko. Mais aussi mettre Sonko hors de cause. « Le jour où le capitaine Touré m’a appelé pour me parler de la plainte, j’ai appelé toutes les filles qui avaient déjà massé Ousmane Sonko. Ces dernières m’ont affirmé qu’elles n’avaient jamais observé un comportement suspect chez Sonko », a-t-elle déclaré.

Mais toutes les déclarations de Ndeye Khady Ndiaye ne font que jeter davantage le discrédit sur Ousmane Sonko. « J’ai surpris Adji Sarr assise sur les jambes d’un client que je ne connaissais pas. Il était vêtu d’un grand boubou alors que que Adji portait la tenue de couleur verte de l’institut », cette phrase de la propriétaire du salon prouve que ce qui se faisait entre ses quatres murs n’était pas uniquement des massages. Ndeye Khady Ndiaye a reconnu par inadvertance qu’il y avait des extras au Sweet Beauté.

Et si le juge a posé ses ces questions, c’est uniquement dans le but de démontrer que le Sweet Beauté était une maison close. Ce qui fait de Ndeye khady Ndiaye une proxénète. Et comme dans toute maison close, les clients y viennent pour plus satisfaire leurs désirs sexuels que de se faire masser. Voilà le genre d’endroits que Sonko, l’homme qui aspire à être le cinquième président, fréquente à ses heures perdues. Et pourtant il a deux épouses chez lui.

Sonko s’est condamné dès qu’il a mis les pieds dans ce lieu. Le Sweet Beauté n’est pas fait pour soigner un mal de dos. Ndeye khady Ndiaye et Adji Sarr l’ont prouvé à la face du monde. Même si la thèse du viol est écaré, Sonko s’est crucifié quand il a franchi les portes du salon. De Ibadou reconverti en Mouride, Sonko a vendu aux sénégalais l’image du saint. Par contre aucun bon musulman n’ira fréquenté des salons pour des massages érotiques.

Les escapades nocturnes de Sonko au Sweet Beauté suffisent pour le disqualifier. Les sénégalais se souviendront de lui comme le plus puissant leader qui a tout bousillé pour un massage. Par son imprudence, il a donné à ses adversaires les armes pour l’abattre. Toutes les personnes qui tenteront de le disculper ne feront que l’enfoncer davantage. Sonko n’avait pas à baisser autant sa garde…pour se coucher dans le jacuzzi du Sweet Beauté.

Ousmane Sonko a réduit à sa plus simple expression le projet de Pastef. Avec l’image qu’il incarne, il ne devait pas fréquenter l’établissement de Ndeye khady Ndiaye. Les adversaires du RROS (Président Ousmane Sonko) ont désormais de quoi le combattre. Pour se premier jour, le juge ne cherche pas la preuve du viol qu’il sait inexistant, mais celle d’une éventuelle activité de prostitution sous couvert de salon de massage. Cette affaire risque de prendre du temps avant de laisser éclater tous ses secrets.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru