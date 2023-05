Sonko fuit le procès et négocie directement avec le Palais…Les preuves

Ousmane Sonko ne s’est pas présenté à la barre lors de son procès l’opposant à la masseuse Adji Sarr qui l’accuse de viols multiples et de menaces de mort. Barricadé dans sa résidence de Ziguinchor protégée par une centaine de jeunes, Ousmane Sonko a suivi de loin le début de son procès avec les explications détaillées de sa victime qui racontait dans les moindres détails, les circonstances des viols. Son absence handicapait ses avocats qui ont tout fait pour obtenir un renvoi du procès avec la promesse de la présence de Sonko. Et pourtant Sonko lui-même ne semblait pas s’inquiéter de son absence car selon une source interne du Pastef, le leader radical négociait par téléphone avec le Palais. Son émissaire a l’autre bout du fil, était dans le bureau d’un faucon du Palais. Ça parlait confidentiellement.

Ousmane Sonko est un homme qui ment profondément. La tête de file du Pastef espère tout le temps manipuler l’opinion à travers ses mensonges. Ce n’est pas pour rien que des hommes politiques même parmi ses ex-alliés, le traitent de menteur. Barthélémy Dias comme Thierno Bocoum n’ont eu aucun mal à dénoncer ses mensonges. La ministre Victorine Ndèye ensuite Idrissa Seck eux-aussi n’ont pas hésité à le taxer de menteur. Entre ce que Ousmane Sonko dit et ce qu’il fait, il existe toujours des fossés.

Ousmane Sonko qui clamait haut et fort qu’il était pressé d’en découdre devant Adji Sarr au tribunal pour qu’il soit totalement blanchi des accusations de viols répétitifs et de menaces de mort, cherche toujours les moyens de se dérober à chaque fois qu’il doit faire face aux juges et Adji Sarr son accusatrice. Ousmane Sonko a été contraint et forcé de se présenter au cabinet du Doyen des juges d’instruction pour une confrontation avec Adji Sarr. Selon les comptes rendus de ce face à face, Ousmane Sonko avait choisi d’adopter la stratégie du silence sur l’essentiel des questions qui lui ont été posées.

Depuis que la date du procès a été retenue dans un premier temps le 16 mai pour être renvoyée mardi 23 mai, Ousmane Sonko s’est terré à Ziguinchor pour fixer les conditions de sa présence au tribunal. C’est le monde à l’envers, depuis quand un justiciable doit fixer ses conditions pour répondre devant le tribunal. A cause de son attitude, Ousmane Sonko sait qu’il risque gros.

Il négocie avec le Palais de la République pour qu’il puisse sortir honorablement de la situation dans laquelle il s’est plongé lui-même. Actuellement, le procès a détourné les regards du Palais. C’est là-bas que se passe le vrai procès de Sonko. Le Président absent, un de ses conseillers, vrai faucon, recevait l’émissaire de Sonko, un marabout. Ce fut, selon notre source, une négociation pour sceller le sort de Sonko. Son retrait de la vie politique contre une relaxe au bénéfice du doute, telles sont les propositions de l’édile de Zig pour échapper à l’humiliation de la prison.

Ousmane Sonko, à cause de ses stupidités, se trouve engouffré dans le pétrin. Il n’a pas grand choix.Le Procès Adji Sarr le condamnera à une peine afflictive et infamante. Selon notre source, ce fut une négociation à sens unique…Sonko est fini.Il n’a pas été en position de dicter quoique ce soit. Pour sauver sa peau, il ne lui reste plus qu’à se plier aux conditions du Palais de la République.

Ce sera la fin de sa courte et brillante carrière politique ou alors la prison pour lui. Et, l’un dans l’autre, il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle en 2024. Le Palais ne lâche pas l’affaire. Quant à Ousmane Sonko, il aura appris à ses dépens qu’on ne défie indéfiniment toute une République. Le voilà cuit.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn