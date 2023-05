Douala : 4 membres d’une même famille meurent dans un incendie

Quatre personnes ont perdu la vie au quartier New Bell dans un incendie survenu aux premières heures de la matinée de ce lundi, 22 mai 2023. Sur le champ, quatre corps sans vie ont été extraits de la maison calcinée : une mère, un nouveau-né âgé de moins d’un an et ses deux filles.

Il est une heure du matin lorsque les membres du voisinage entendent les cris stridents des individus qui alertent les uns et les autres sur la survenue d’un incendie au quartier Mbam Ewondo sis à New Bell dans l’arrondissement de Douala IIème, département du Wouri, région du Littoral. Arrivée sur les lieux du drame, relate un témoin, la foule de curieux se rend compte qu’il s’agit, bel et bien, d’un incendie.

C’est un domicile calciné. Les voisins ont pu extraire des flammes un jeune homme, dont le corps présente les brûlures graves sur certaines parties. Après la fouille systématique de ce domicile consumé, quatre corps sans vie ont été aussi sortis des flammes : une mère ; un nouveau-né et deux filles.

Les dépouilles ont été enfouies dans des bâches mortuaires et conduites à la morgue de l’hôpital de district de New Bell. L’origine de cet incendie provient, selon un témoin interrogé, d’un court-circuit qui serait parti d’un domino ayant pris feu et ayant entraîné, brusquement, cet incendie qui s’est propagé dans l’ensemble des pièces de ce logement construit en planches.

Joint au téléphone, Charles Elie Zang Zang, conseiller municipal à la commune d’arrondissement de Douala IIème et grand conseiller à la mairie de Douala, affirme que le quartier Mbam Ewondo est plongé dans la consternation totale surtout que cette famille vient de passer une belle fête nationale du 20 mai avec cette élite politique.

Après concertation, la famille envisage d’organiser les obsèques des défunts le week-end prochain. Le sous-préfet de l’arrondissement de Douala IIème et le maire de la commune d’arrondissement sont, très tôt, descendus sur les lieux. Question de réconforter la famille éprouvée et meurtrie et de prendre des dispositions avec les forces de maintien de l’ordre pour l’acheminement des dépouilles à la morgue.

En rappel, le 14 décembre 2020, quatre personnes avaient aussi perdu la vie à New Bell. Le drame était parti d’un litige familial. En effet, un vieil homme, par ailleurs repris de justice, avait vendu son appartement et, vraisemblablement, voulait déposséder les autres membres de la famille de leur part du bien immobilier.

La partie adverse s’y étant opposée, il aurait alors promis de brûler l’ensemble de l’appartement. Décision mise à exécution le 11 décembre 2020. L’homme avait répandu du carburant un peu partout dans la maison avant d’y mettre le feu.

