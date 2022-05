Ndéye Sanou Dièye…une fierté sénégalaise au Mali

Contribuer à la restauration de la Paix au Mali et « montrer que les femmes sont capables d’avoir et de jouer les mêmes rôles que les hommes, les mêmes postes de responsabilité que les hommes, » c’est ce qui, affirme la lieutenante, a motivé son engagement au sein de la Minusma.

Au quotidien à Gao, explique-t-elle, « soit nous sommes de servitude, soit en intervention rapide (Force d’intervention rapide). Vous venez d’ailleurs de me voir briefer les collègues pour leur dire d’être en état d’alerte 24h/24, car la Force d’intervention rapide doit pouvoir intervenir dans un bref délai en cas de nécessité ». La position dite de servitude quant à elle, consiste à mener des patrouilles de sécurisation et de protection des populations civiles. Celles-ci sont souvent menées conjointement avec les Forces de sécurité malienne (Fsm).

« Les Fsm et la Minusma ont un partenariat très important et nous travaillons en étroite collaboration avec elles, » souligne la cheffe de peloton Dièye. En plus des patrouilles, le quotidien de la commandante consiste à effectuer des missions d’escorte et de sécurisation. Elle garde un souvenir de l’une d’entre elles et le raconte avec une émotion perceptible. « J’étais en détachement à Ansongo et j’ai été chargée, avec mon équipe, de transférer un suspect en garde à vue de Ansongo à Gao. C’était une mission à haut risque mais avec mon équipe nous l’avons fait sans incidents » se souvient-elle. Fier d’elle, son supérieur le capitaine de police Babacar Ngom, confirme le professionnalisme dont a fait montre la commandante lors de cette mission. « J’éprouve une grande fierté à servir sous le drapeau onusien et bien entendu, je suis prête à me mettre au service de la paix si je suis à nouveau sollicitée », affirme Ndéye Sanou Dièye.

Avec Onu Infos