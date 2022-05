Législatives 2022 : Macky presse le ministre de l’Intérieur

Macky Sall a invité le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, hier, en Conseil des ministres, à veiller au bon déroulement des préparatifs des élections législatives du 31 juillet prochain. « Le président de la République invite le gouvernement, notamment le ministre de l’Intérieur, ministre chargé des élections, à prendre toutes les mesures et dispositions requises en vue du déroulement adéquat du processus lié aux élections législatives du 31 juillet 2022 » rapporte le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.

Dans le communiqué du Conseil des ministres, on peut lire que « le chef de l’Etat salue le respect du calendrier républicain et demande aux acteurs politiques et aux électeurs de veiller (…) à la consolidation de la stabilité sociale et du rayonnement démocratique international du Sénégal », rajoute le document.