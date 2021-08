Ndioum : Elle décroche son Bfem le lendemain de son accouchement

Les résultats du second tour du Bfem publiés ce mardi au Cem de Ndioum 1 ont révélé un nom : Aminata Sy. La candidate autorisée à passer les épreuves du second groupe ce mardi a réussi à s’ouvrir les portes du lycée et pourtant, elle a accouché dans la nuit du lundi.

En effet, selon le responsable du bureau des examens et concours de l’IEF de Podor, Oumar Ndiaye, confirmé par le président du jury Marfassa Thiam, Aminata a passé son examen sur son lit d’hôpital et deux surveillants étaient à ses côtés. La nouvelle de son admission a été accueillie par ses camarades et ses parents car pour eux Aminata a fait preuve de courage et d’abnégation durant toute l’année scolaire.

Selon des informations de Seneweb, son mari également très fier de la performance de son épouse promet de lui faire un cadeau dont on parlera longtemps. Dans cette affaire, les populations saluent le sens des responsabilités des autorités scolaires qui dès qu’elles ont été informées ont pris toutes les dispositions pour permettre à Aminata de passer son examen sur sa demande et sur autorisation des autorités sanitaires.