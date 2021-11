Nécrologie : Bineta Ba Diouf Lambaye n’est plus !

L’observatoire de la musique et des Arts du Sénégal (OMART) et le centre culturel Colin Powell Usa Corner ont le regret et la profonde douleur à la suite du rapel à Dieu de Mme Bineta Ba plus connue sous le surnom de Bineta Ba Diouf Lambaye.

Poétesse, Educatrice, femme de culture et membre fondateur de l’OMART et première directrice du centre Colin Powell.

Par ma voix, je présente mes condoléances à sa famille et à la communauté culturelle sénégalaise.

Le président de l’OMART

Abdoulaye mamadou Guissé