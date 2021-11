Guy Marius Sagna fait des révélations sur les ministres et DG de Macky

Sur sa page Facebook, l’activiste Guy Marius Sagna ne lâche pas le président Macky Sall et ses ministres. Dans la publication ci-dessous, il accuse de le président d’avoir ordonné à ses ministres et directeurs de voler les deniers publics pour que l’APR soit le parti le plus fort dans toutes les localités du Sénégal.

Président Macky Sall, c’est vous qui avez dit à vos ministres et directeurs de voler les deniers publics pour que l’APR, votre parti politique, soit le parti le plus fort dans toutes les localités du Sénégal. Conséquences : Ciré Dia a pillé la Poste des sénégalais pour lutter contre Idrissa Seck à Thiès. La bamboula postale continue avec l’actuel directeur de la poste Abdoulaye Bibi Baldé.

Ainsi, le nombre d’agents est passé de plus de 2500 à plus de 4000 à la Poste. La masse salariale passant de plus de 500 millions à près de 1,5 milliards francs CFA.

Ses cousins, ses neveux, son adjoint à la mairie de Kolda…casés à la Poste avec des avantages hallucinants par Bibi Baldé.

La poste est aussi victime des options clientèlistes et électoralistes des bourses de sécurité familiale qui ne transforment pas la réalité des pauvres sénégalais mais les maintiennent dans une mendicité trimestrielle renouvelable pour mieux contrôler leur vote.

Macky et Bibi, la Poste n’est pas votre dibi!

En plus de l’action de Macky et de Bibi, il faut ajouter celles du FMI qui rêve de la privatisation de la Poste sénégalaise comme l’eau, le téléphone…des sénégalais ont été vendus aux multinationales impérialistes.

Ce qui se passe à la Poste se passe dans toutes les directions, ministères et agences de ce pays.

Nous devons tous exiger une autre gestion de la Poste et de toutes les autres sociétés nationales. En volant l’argent de nos sociétés nationales, ils nous volent des kilomètres de routes, des personnels enseignants et de santé en nombre suffisant, des structures de santé et d’éducation de qualité et pour tous…

Qui sont les violents? Ce sont ceux qui volent l’argent des sénégalais et permettent que l’impérialisme nous vole. Ce sont ceux qui privent les sénégalais de repas, d’emploi, d’éducation, de santé, de sécurité, de paix, de libertés…

Parlant de violence, comment ne pas écouter Abbé Pierre ? Abbé Pierre disait :

«Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui, ayant tout, disent, avec une bonne figure, une bonne conscience : Nous… nous, qui avons tout, on est pour la paix !. Tu sais c’que j’dois leur crier, à ceux-là : Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c’est vous ! Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos p’tits enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d’inconscients que n’en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.»

Macky Sall est condamné à partir car il passe son temps à mettre les sénégalais sur écoute au lieu d’écouter les sénégalais.

Il y a déjà une charte contre la violence. Elle s’appelle constitution du Sénégal, code pénal, code électoral…Que le président Macky Sall respecte cette charte et il ne sera pas violent sur les Sénégalais qui à leur tour ne chercheront pas à se défendre légitimement.

Nous avons lancé le 21 novembre 2017 « Pour la souveraineté monétaire FRANCE DÉGAGE ! » au Sénégal. Nous sommes heureux de voir qu’au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique…la rue africaine crie « FRANCE DÉGAGE ! ». Au Sénégal, à la nécessité du « FRANCE DÉGAGE ! » monétaire nous allons ajouter « Armée française, allez-vous en de chez nous! ».

La lutte doit continuer pour une Afrique souveraine et unie autour d’un gouvernement fédéral.

Le drone français a été détruit par un enfant à KAYA Cela nous rappelle juste une chose: David peut gagner Goliath. Haïti l’à prouvé. L’Éthiopie l’a prouvé. L’Algérie l’a prouvé. À nous de réaliser la libération de l’Afrique et son unité au service de l’Afrique et de l’humanité.

Solidarité aux peuples frères du Mali, du Burkina !

LUTTONS! REFUSONS! RESISTONS!

Non au néocolonialisme ! Non à la 3e candidature illégale !

ORGANIZE, DON’T AGONIZE! RÉSISTANCE !