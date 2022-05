Nécrologie : Le Fouta perd un de ses grands Khalifes

Xibaaru a appris le rappel à Dieu de Thierno Ahmadou Tidiane Kane de Gataga, décès survenu cette nuit à Zoueiratt, en Mauritanie. Thierno Ahmadou Tidiane était le khalife du grand foyer islamique du grand érudit Foutanké le vénéré Thierno Mamadou Bocar Kane dit Al Gatagiyou, un des plus illustres du Fouta. En cette douloureuse circonstance, Oumar Sall de Thilogne a rendu un vibrant hommage au saint homme.

Voici l’intégralité :

HOMMAGE À THIERNO AMADOU TIDIANE KANE

Dans le même sillage des grands hommes qui ont fait l’histoire de leurs peuples et dont les noms sont désormais inscrits à jamais sur du marbre aux frontons de leurs sépultures, Thierno Amadou Tidiane Kane fils du vénéré Thierno Mamadou Bocar dit Al gatagiyou vient de les rejoindre au panthéon de la gloire et des honneurs, à eux rendus, pour l’œuvre incommensurable qu’ils viennent de léguer à la postérité.

Finalement la grande faucheuse dont on ne s’habituera jamais assez, sublime et étouffante l’a surpris ce samedi 14 Mai 2022 à Zouerat, Mauritanie.

Il était le khalife d’un grand foyer islamique qui s’étendait de Gollera, Thilogne en passant par Kaédi Mauritanie jusqu’au Mali d’où est originaire son illustre père Thierno Mamadou Bocar Kane dit Al gatagiyou,.

Impassible devant la mort, les grands foyers religieux du Fouta sont aujourd’hui dans un vide quasi cosmique puisqu’ils cherchent partout le visage qu’ils ont naguère connu car il était un être valeureux et utile à sa communauté, une personnalité d’envergure, un homme affable d’une urbanité exquise et dont les qualités intrinsèques étaient unanimement connues et reconnues de tous.

Sa maîtrise des différentes sciences islamiques va convaincre plusieurs érudits de son époque comme Mame Abdou Dabakh qui le couvrait comme son propre fils et au-delà le guide libyen Mouammar Kadhafi dont il attirait l’attention lors des grands colloques islamiques .

Il était d’une grande courtoisie adossée à un savoir vivre, trait dominant d’un caractère trempé dans l’appropriation de valeurs cardinales à la hauteur d’un humanisme socle d’une philosophie de vie assumée pleinement et entièrement.

En Poular on dit : »Gandal hadata mayde » c’est à dire qu’être imbu de science ne nous exempte pas de la mort .

Elle vient de nous ravir l’espoir et l’espérance de la Ummah islamique l’archétype achevé de la générosité et du don de soi dans son engagement à servir l’islam, une icône irréfragable comme identité remarquable dans le Fouta d’abord et à Thilogne dans le foyer de l’illustre pôle Thierno Hamet Baba Talla .

Cheikh Ahmadou Tidiane Kane s’en est allé dans la plus grande dignité après une vie bien remplie , irréprochable tant dans le parcours que dans le discours pétillant toujours d’humilité, d’intelligence et d’une posture hautement pédagogique.

À présent nous voici seuls ébahis et stupéfaits, nos lèvres serrées, dans un silence assourdissant qui hurle au gré de nos pas qui s’arrêtent.

Hélas ! Telle est la quintessence et la finitude asymptotique qui sépare la vie et la mort. Un homme de Dieu qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit, c’est un immortel qui commence.

Thierno Amadou Tidiane Kane , grand timonier né d’une belle étoile, l’étoile polaire qui oriente sans faillir, encore moins vaciller en brillant dans toute sa splendeur, vient de tirer sa révérence en laissant toute une communauté en apnée, j’allais dire tout le Fouta , orpheline et désemparée.

Du ciel de Kaédi sous lequel les nuages dessinent des licornes et des acacias ton corps et ton âme reposent si près de tes siens.

Nous ne manquerons jamais de chérir l’image de toi dans le pré d’or circonscrit dans le coin écologique de bois à côté d’érudits, de saints et d’hommes de Dieu.

Et la terre du Fouta à laquelle tu avais fait don de ta personne en l’allumant de toute ta science propage et respire ton souffle incandescent à travers les ondes sismiques.

Par ta science ,ton envergure et ton image tu as su placer le quartier Gollere de Thilogne au firmament de la gloire.

Nous prions Allah SWT maître des destins de t’accueillir dans son paradis.

Oumar Sall

Thilogne