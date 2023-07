«Négociation» avec Sonko…Ce piège que Macky doit éviter

S’il y’a une chose qui n’échappe pas aux sénégalais, c’est bien la rivalité entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Voilà deux leaders politiques qui se mènent la vie dure depuis leur arrivée sur la scène politique. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) était persuadé qu’il n’arriverait à battre le chef de l’Etat que par la rue. Maintenant que ses plans sont tombés à l’eau, le leader de l’opposition radicale change de méthode. Mais sa nouvelle stratégie est un piège pour Macky.

L’État a-t-il reculé face à Ousmane Sonko ? Tout porte à croire que oui. Les barrières de la Cité Keur Gorgui ont miraculeusement disparu. Le maire de Ziguinchor peut aller et venir comme bon lui semble. Beaucoup de sénégalais le soupçonnent d’avoir négocié cette petite liberté. Selon une certaine presse, un pays voisin aurait même joué les bons offices dans cette affaire. Vérité ou pas, il faut reconnaître qu’il y’a anguille sous roche. Rien ne justifie cette reculade des autorités.

Ousmane Sonko est devenu une exception bien sénégalaise. L’histoire retiendra qu’il est le seul opposant à vouloir mettre la République à terre. Des enquêtes ont démontré le rôle qu’il a joué lors des malheureux événements du 1er juin. L’exploitation de ses téléphones a clairement montré que le PROS (Président Ousmane Sonko) est loin du saint que certains en font. Condamné à une peine de deux (2) ans pour corruption de la jeunesse, il est toujours libre. Au moment où d’autres croupissent en prison pour moins que celà.

Ce qui sème davantage le doute chez les sénégalais. Dans un État normal, Sonko aurait déjà été arrêté. Mais le gouvernement de Macky Sall préfère jouer la carte de la prudence. Certains de ses ministres ont même commencé à prendre quartier chez le maire de Ziguinchor. Ajoutez au changement de discours de Sonko, tous les germes d’une négociation secrète sont posés.

«Si Macky négocie avec Sonko, les sénégalais ne lui pardonneront pas. La plus grande erreur que Macky Sall puisse faire actuellement, ce serait de négocier avec Ousmane Sonko. Il a toujours défié publiquement Macky et son régime. Il a appelé les jeunes à l’insurrection. Des personnes sont mortes, des édifices saccagés. Et on voudrait que les gens oublient tout cela par enchantement. C’est impossible», selon un grand observateur de la scène politique câblé par Xibaaru.

A cela on pourrait ajouter que le leader de Pastef avait décliné toutes les invitations au dialogue national. Le maire de Ziguinchor a même influencé certains de ses sbires de l’opposition. Ces derniers avaient aussi refusé d’aller dialoguer. Alors comme le disent les gens de l’autre camp, il ne peut y avoir deux dialogues. Le leader de Pastef et ses souteneurs devraient apprendre à se respecter et respecter les sénégalais. Le Sénégal n’est pas une autocratie qui fonctionne aux humeurs de Sonko. La République dépasse la personnalité du maire de Ziguinchor.

C’est à Sonko de faire des foulées vers le «Macky» et non le contraire. Si ses projets s’étaient déroulés comme il l’avait programmé, on ne parlerait plus de dialogue. Mais le Sénégal serait plongé dans un spirale de violence sans fin. En commettant l’imprudence de négocier en douce avec Sonko, Macky Sall aura trahi la République. Et cela, les sénégalais ne le lui pardonneront jamais.

Une chose dont Sonko et les siens sont conscients. Amener Macky Sall à dialoguer leur permettrait d’asseoir leur autorité. Mais ils feront passer Macky comme un traître mais aussi un faible. Connaissant les deux hommes, on peut espérer que ce projet de réconciliation n’est pas prêt à aboutir. Leur ego surdimensionné feront échouer toute tentative de les rapprocher. D’ailleurs, les pourfendeurs de ce projet contre nature en sont plus que conscients.

Si dialogue il doit y avoir, c’est à l’État d’en fixer les termes. Et non aux apprentis de Sonko. Ce dialogue doit aussi se faire en toute transparence. Les sénégalais doivent être associés à tous les niveaux. Aucun coup bas. Dans le cas contraire, Sonko fera de Macky l’homme le plus détesté de tous. Car il aura trahi ce qu’il a toujours défendu…la République !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru