Macky hésite entre ces 2 candidats : un de l’APR et un autre de…

Macky Sall a déjà fait le tri dans son parti l’Alliance pour la République (APR) concernant le choix du candidat. Mais pour le choix définitif du candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2024, le Président hésite entre son candidat choisi et un autre d’un parti allié à qui il avait promis la continuité lors d’un deal qui les lie toujours. Ce dernier, candidat à la Présidentielle, réclame l’application des clauses deal qui serait de faire de lui le candidat de la mouvance présidentielle. Et cette pression fait hésiter Macky Sall…Qui sont ces candidats et pour qui penche Macky Sall ?

Macky Sall a déclaré qu’il ne se présenterait pas pour une 3ème candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Macky Sall a été désigné par son parti pour choisir le candidat de la mouvance présidentielle. Macky a alors engagé des discussions entre différents candidats à la candidature de l’APR. Ils ont été auditionnés par Moustapha Niasse.

Un seul candidat émerge parmi les 5 proposés. Il s’agit de l’actuel PM, Amadou Ba qui est plébiscité dans un sondage interne mené par les services de Macky Sall. Le président de la République aurait dû annoncer le choix de Amadou Ba depuis la semaine dernière. Mais il y a un facteur bloquant. Dans son camp, des faucons se braquent. Ils font tout pour empêcher que l’actuel Premier ministre soit le candidat désigné par Macky Sall. Ils sont prêts à tout même à faire perdre leur camp à la prochaine élection présidentielle.

Le patron de l’APR fait face à un dilemme. Malgré son choix, le Président Macky Sall hésite toujours car il y a un deal qu’il a fait avec son allié du « Mburook Sow », Idrissa Seck, candidat à la présidentielle de 2024. Le deal entre Macky Sall stipulait que Idrissa Seck rejoignait la mouvance présidentielle à condition qu’il soit le candidat de ladite mouvance pour la présidentielle de 2024.

« Aujourd’hui le président de la République doit honorer sa parole et déclarer Idrissa Seck comme son candidat désigné » nous dit un membre de l’entourage de l’ancien Président du Conseil économique social et environnemental (CESE) qui annonce dans la foulée que « le président Idrissa Seck a même dit hier que le deal avec Macky tient toujours ».

Et on indique que Macky hésite entre Amadou Ba et Idrissa Seck avec un large avantage pour le premier cité… Amadou Ba bénéficie d’une aura au sein de la République. A son avantage, les populations lui accordent une certaine crédibilité. Amadou Ba n’est trempé dans aucun scandale. Contrairement à Idrissa Seck, Amadou Ba n’a pas un esprit tortueux.

Idrissa Seck traine des casseroles. Il a été envoyé en prison alors qu’il était le principal bras droit de l’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade. Tout le monde l’a entendu soutenir qu’il s’est enrichi grâce à l’argent de la caisse noire du Palais de la République que lui confiait Me Abdoulaye Wade alors qu’il était son Directeur de cabinet. Idrissa Seck peut se montrer cynique rien que pour parvenir à ses fins.

Après avoir attaqué le Président de la République qu’il a traité de tous les noms d’oiseaux, au point de rompre son alliance avec ce dernier après que Macky avait été élu, Idrissa Seck pourtant toute honte bue, est revenu courber l’échine derrière lui. Idrissa Seck s’en est allé jusqu’à dire qu’entre lui et Macky Sall, c’est du « mbourou ak sow ». Idrissa Seck est un personnage tortueux.

Jamais la République ne lui accordera une quelconque confiance. Si le Président de la République Macky Sall doit accorder une quelconque confiance, ce ne sera certainement pas au profit de Idrissa Seck, alors qu’il a Amadou Ba à ses côtés qui est de ses plus fidèles.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn