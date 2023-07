Article 87 : Le Pôle opposition au dialogue fait des précisions

Le pôle de l’opposition au dernier dialogue politique a tenu à faire des précisions concernant le projet de modification de l’article 87 de la Constitution introduit par le gouvernement dans des projets de loi issus d’un consensus du Dialogue national. Les Plénipotentiaires déclarent que ledit article n’est pas le fruit d’un accord ni d’un consensus. Ils demandent, sans autre forme de procès, « son retrait pur et simple afin d’éviter de jeter le discrédit sur les importants points de consensus obtenus lors de nos discussions, tant dans la commission du dialogue politique que dans le comité de suivi ».

Selon eux, le Sénégal, modèle de démocratie et de paix sociale, doit continuer à faire du consensus et de la concertation entre acteurs politiques le seul moyen de fixer les lois et les règlements qui régissent la vie politique. « À défaut, ajoutent-ils, nous ne ferons que créer toujours plus d’incertitudes et de suspicions inutiles qui sont préjudiciables au bon fonctionnement d’un Etat de droit, si important pour nos populations ».

Pour rappel, ledit article permettrait au Président en exercice de dissoudre l’Assemblée nationale sans délai. Ledit texte a été retiré depuis hier.