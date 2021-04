Néné Fatoumata Tall, la ministre invisible…vomie par Macky Sall

Néné Fatoulata Tall, un nom qui restera à jamais gravé dans la mémoire des jeunes Sénégalais comme étant la ministre de la jeunesse la moins visible et la plus incompétente de 2000 à nos jours. Jamais un ministre de la jeunesse sous Wade et ses prédécesseurs sous Macky Sall, n’ont été aussi décriés. Depuis les émeutes de mars jusqu’au conseil présidentiel d’avril, Néné Fatouma Tall n’a été que l’ombre d’elle-même au moment où son patron, le président Macky Sall, se démène pour trouver une solution aux problèmes des jeunes.

L’emploi des jeunes est un véritable problème au Sénégal. Tous les gouvernements passés ont essayé en vain de trouver des solutions durables. C’est en ce sens que le Chef de l’Etat, Macky Sall, a initié le Conseil présidentiel pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Il a pris à bras le corps cette question que son ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, peine à régler.

Les jeunes qui représentent plus de 50% de la population sénégalaise sont dans le noir. La majorité d’entre eux est au chômage. Ce manque de travail a de nombreuses conséquences ; dépression accrue, problèmes de santé mentale, augmentation des taux de criminalité, baisse de la productivité économique et de la consommation dans l’ensemble, baisse des taux de bénévolat et l’érosion des compétences. Le chômage des jeunes fait aussi partie des éléments déclencheurs des derniers événements qui ont couté la vie à douze (12) personnes.

Le président de la République, Macky Sall, a entendu sa jeunesse. Pour régler le problème de cette frange de la population, le Chef de l’Etat a initié le Conseil présidentiel pour l’emploi et l’insertion des jeunes qui s’est déroulé le jeudi 22 avril à Diamniadio. Lors de la rencontre, le « Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, “XËYU NDAW ÑI“ » a été initié et financé à hauteur de 450 milliards de FCFA, sur trois ans. Une manière de régler le problème de travail chez les jeunes au moment où la ministre de la jeunesse a échoué.

Néné Fatoumata Tall a carrément échoué dans sa politique de jeunesse. Les jeunes sont orphelins de leur ministre qui est incapable de régler leurs problèmes. Inconnue de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall est également impopulaire de la banlieue dont elle se réclame politiquement. Elle n’a initié aucun programme de jeunesse depuis qu’elle a été installée à la tête de son département le 07 avril 2019.

Durant les violentes émeutes qui ont conduit à la mort de plusieurs jeunes, elle était invisible. Personne n’a aperçu la ministre de la jeunesse s’adresser aux jeunes. Elle était quasi inexistante sur le terrain mais aussi sur les plateaux de télévision. Il a fallu que le président Macky Sall intervienne le 08 marspour décanter la situation. La principale question que plusieurs sénégalais se posent est de savoir : A quoi sert la ministre de la jeunesse ?

Mais une chose est sûre…le président Macky Sall semble avoir tourné le dos à la ministre de la jeunesse. L’organisation du Conseil Présidentiel pour l’emploi et l’insertion de la jeunes a même été retirée des mains de Néné Fatoumata Tall au profit de son collègue de l’économie et du Plan Amadou Hott comme le révélait Les Echos. Comme quoi le Président n’est pas content de son ministre de la jeunesse.

Le Président Macky Sall a bien compris que le pari actuel, c’est celui de la jeunesse. Raison pour laquelle, il a pris ce problème à bras le corps pour éviter que l’opposition ne prenne le ballon au rebond. Reste à savoir si le Chef de l’Etat va maintenir Néné Fatoumata Tall à ce poste stratégique.

Aliou Niakaar Ngom