Nettoiement de Touba : Le ministre Balla Moussa Fofana a apporté son soutien matériel

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, monsieur Moussa Balla Fofana, était ce samedi dans la capitale du mouridisme pour remettre un important lot de matériels de nettoiement aux autorités locales en perspectives de la célébration du Grand Magal de Touba.

Accompagné du gouverneur de Diourbel et des services de son département, notamment la Direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DGCVHP) et de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), le ministre a été reçu par le représentant du Khalife, Serigne Cheikh Abdou Ahad Mbacké, et par le maire de la Commune. Au nom du gouvernement, il a mis à la disposition du comité d’organisation du Grand Magal de Touba des équipements composés de balais, de bacs à ordures, de brouettes, de râteaux, de produits désinfectants, de pelles mécaniques et camions bennes.

« Ce matériel que nous venons de mettre à la disposition du comité d’organisation relève l’ambition des plus hautes autorités de l’Etat d’accompagner les autorités de la ville de Touba dans l’organisation du Grand Magal. A travers cette dotation, on vient en appoint aux initiatives des organisations communautaires de base, non sans compter sur le dispositif de pérennisation des équipes de la SONAGED qui sont en permanence sur le terrain pour nettoyer la ville », a indiqué le ministre.

Exprimant ses vifs remerciements au Khalife générale des Mourides, à qui il a transmis les salutations du Président de la République et du Premier ministre, par l’entremise de son représentant, Monsieur Moussa Bala Fofana a dit son espoir que ce matériel puisse être d’un apport déterminant pour améliorer le cadre de vie à Touba, en cette veille de Grand Magal qui va drainer des millions de pèlerins vers la ville sainte. Aussi, a-t-il réaffirmé l’engagement de son département à mobiliser davantage de moyens et de ressources pour accompagner le comité d’organisation du Grand Magal.

Au nom du Khalife générale des Mourides, Serigne Cheikh Abdou Ahad Mbacké, membre de la commission environnement du comité d’organisation du Grand Magal, a salué à sa juste valeur le geste du ministre. « Il y a quelques jours à peine vous étiez là. Et aujourd’hui encore, vous revenez poser un autre acte en faveur de Touba. Cela témoigne de l’engagement des autorités de l’Etat à accompagner le comité d’organisation pour la bonne tenue de cet événement religieux qui nous tient à cœur », a-t-il déclaré.

Il a souligné que « ce lot de matériel va faciliter le nettoiement et l’évacuation des ordures de Touba ». Saluant l’engagement du gouvernement et de l’État dans son ensemble, il a confirmé qu’il sera fait bon usage de ce matériel et que toute la population de Touba, les Baye Fall, à qui le Khalife a confié la propreté de la ville en tête, sera mobilisé aux côtés des équipes de la SONAGED et du Cadre de vie pour atteindre les objectifs poursuivis.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn