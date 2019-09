« Neymar et Mbappé gagneront un jour le ballon d’or » selon…

Didier Drogba est revenu sur le feuilleton du Brésilien Neymar Jr lors de Mercato estival et estime que la star parisienne et son partenaire Mbappé ont une chance de remporter le Ballon d’Or un jour.

Alors que Neymar a bousculé le mercato cet été dans un premier temps par son retour au FC Barcelone, il a également été annoncé du côté du Real Madrid. Finalement l’ancien Catalan va poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Dans une interview, Didier Drogba s’est prononcé sur le mercato du Brésilien. Selon l’ambassadeur du Ballon d’Or, il n’y a rien de surprenant à ce sujet.

« Je suis désolé, mais ce qui s’est passé cet été, c’est ce qui se passe dans tous les grands clubs avec tous les grands joueurs. Il y en a qui veulent partir et que leurs clubs veulent garder. C’est la vie du football moderne. Franchement, ce qui s’est passé, c’est assez banal. Mais comme c’était Neymar, on en a plus parlé. Cela se reproduira peut-être la saison prochaine. C’est la vie du football », a confié l’ancien attaquant des Blues au Parisien.

Selon l’ex- Guingampais, avec quelques réalisations de plus, le niveau sera au top et Neymar pourrait regagner le public parisien. L’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a assuré qu’un jour, le Brésilien et son ami Kylian Mbappé seront comptés parmi les Ballon d’Or.

« Oui, Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d’Or ! Ils font partie de ce petit groupe de joueurs d’exception. Il y en a très peu dans le monde », a confié Drogba.