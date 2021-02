Ngoné Ndour encerclée par trois audits…s’affole et attaque la presse

Accusée pour sa gestion à la SODAV : Ngoné Ndour s’en prend à Xibaaru, Seneweb et Lii quotidien

Accusée pour sa gestion à la Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV), sa Présidente du Conseil d’administration (PCA) n’a trouvé rien de mieux que de s’en prendre aux publications de Xibaaru, Seneweb et Lii quotidien. A ces publications d’information poursuivies par Ngoné Ndour pour diffamation, cette dernière leur réclame 1 milliard FCFA.

Fichtre ! Un milliard FCFA réclamé par Ngoné Ndour pour laver son honneur franchement terni par des accusations de malversations financières lancées contre elle, par des artistes, musiciens, comédiens, en somme des ayants-droit auprès de la SODAV. (Voir ci-dessus la plainte de Ngoné Ndour contre trois organes de presse)

Pour avoir osé relayer les complaintes de ces ayants-droit, Xibaaru, Seneweb et Lii quotidien commettent le péché. Ngoné Ndour, la sœur du « roi du Mbalax » se qualifie d’intouchable. Elle préfère ne pas répondre directement aux accusations portées contre elle par l’OMART (Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal) ainsi que le Collectif SAY WI, mais s’en prend plutôt aux publications leur ayant servi de relais. Ngoné Ndour qui se prend pour une intouchable, se trompe de cible et cherche à noyer le débat.

Tout le monde dans le milieu des arts, de la musique, de la comédie et du théâtre est d’avis que Ngoné Ndour ne doit son poste de PCA à la SODAV que grâce au soutien de son frère Youssou Ndour, proche du pouvoir qui fut ministre du Tourisme et de la Culture. Elle est au centre d’accusations sur la manière dont est gérée la SODAV.

C’est suite à ces accusations et pour y voir plus clair que le Chef de l’Etat Macky Sall a demandé un audit à la SODAV lors d’une réunion en Conseil des ministres. Le Chef de l’Etat Macky Sall l’a demandé, sans doute qu’il estime qu’il y a à voir clair dans la gestion de l’OFNAC. A ce jour, Ngoné Ndour qui cherche à se défouler sur les médias, est encerclée par trois audits. De quoi perdre le nord, au point de s’en prendre à Xibaaru, Seneweb et Lii quotidien.

Ngoné Ndour devant les juges

Contre Ngoné Ndour, pèse la plainte de l’OMART (ci-dessus) devant le tribunal pour assignation à révocation dont le procès est prévu le 1er mars prochain. Il y a aussi la plainte lancée contre elle par toujours l’OMART auprès de l’OFNAC dont les auditions auprès de cette institution avec ses redoutables enquêteurs, ont déjà démarré. Last but not least, la Commission permanente de contrôle de la SODAV est mise en branle pour auditer la SODAV. Autant de raisons qui font perdre totalement le nord à Ngoné Ndour qui s’en prend ainsi à des médias dont leur seul tort est de relayer l’information.

Avec toutes les tuiles qu’elle est allée chercher elle-même, Ngoné Ndour n’a rien de mieux que de se décharger sur Xibaaru, Seneweb et Lii quotidien pour réclamer un milliard FCFA afin de « laver son honneur ». Thiey li…

La rédaction de Xibaaru