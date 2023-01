Ngouda Mboup pose une question qui concerne 4 ministères

L’Enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Ngouda Mboup pose la question suivante :

Quelle est la politique du Gouvernement pour développer et encadrer les plateformes techniques de mise en relation conducteurs indépendants et clients ?

Une question transversale qui concerne plusieurs ministères :

le Ministère des Infrastructures, des TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT,

le Ministère de l’Artisanat et de la TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL,

le Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE,

le Ministère de la Fonction publique et de la TRANSFORMATION DU SECTEUR PUBLIC.

Dans nos États, les ministres manquent souvent le sens de l’anticipation et du pragmatisme dans l’initiative.

Ce secteur peut régler beaucoup de difficultés pratiques liées au transport, à condition que l’Etat anticipe dans son encadrement, sa réglementation et surtout son accompagnement.

On ne Gouverne pas un pays dans l’immobilisme.

La dynamique des politiques publiques tire toujours un pays vers le haut.

Être ministre ne doit plus être un luxe, c’est un sacerdoce, une mission hautement sérieuse !

Mouhamadou Ngouda Mboup

Enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD)