Sécurité routière : La pertinente analyse de Cheikhou Oumar Sy

Nous devons exiger le meilleur des transporteurs privés…Par Cheikhou Oumar Sy

A mon avis le debat sur les portes bagages est un faux argument. L’état ne doit pas donner de dérogation. Les transporteurs du secteur privé sénégalais sont les rares à perpétuer cette pratique dangereuse.

Dans la sous region, que ce soit au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Ghana, vous voyagez en toute sécurité et les bagages sont dans les soutes. Les constructeurs de bus ont arrêté de mettre de portes bagages pour des raisons de sécurité et d’équilibre du bus.

En réalité, les transporteurs gagnent plus en acheminant des colis qui n’ont rien avoir avec leurs clients qui prennent le bus. Et cest de là d’où vient la surcharge.

Les camions maliens sont généralement plus neufs et plus sécurisés. Ils renouvellent leurs flottes parce qu’ils gagnent beaucoup plus d’argent en achetant un camion neuf ou de premier main qu’un camion d’occasion de quatrième génération qui passe plus de temps chez le mecanicien que sur la route.

Quand on est dans le secteur privé, on fait pas du social. Il faut faire des montages financiers avec les banques et non avec l’Etat. Le gouvernement peut octroyer des credits de facilitation d’achats pour accompagner les transporteurs .

L’interdiction de voyager le soir n’est pas une fin en soi. Le volume de transport qui devait avoir lieu dans la soirée doit être juste réorienté pour les voyages au cours de la journée. Pratiquement toutes les banques fermes à 17h. On s’organise le lendemain pour faire nos opérations bancaires.

Le T. E. R n’existait pas avant et pourtant aujourd’hui tous ceux et celles qui le prennent, s’organisent à le prendre a l’heure. Des usagers de la route laissent leur véhicule dans le parking de la SETER pour prendre le train et aller au travail tranquillement.

Exiger la qualité c’est une question de volonté collective pour sauver des vies humaines. Toute le reste est une question de cupidité.

En tout cas Salam Voyage a montré l’exemple.

Cheikhou Oumar Sy