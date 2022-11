Nicolas Bassene : « L’expertise mis à mort par le politicien »

L’EXPERTISE ET DE L’EXPERT MIS A MORT PAR LE POLITICIEN

Au Sénégal, l’avènement de l’alternance en 2000 a fortement bouleversé les fondamentaux étatiques occasionnant l’affaiblissement et la désacralisation de l’expertise. Les nominations politiques politiciennes, tout azimut, à des postes de responsabilité clef de personnes sans compétences avérées ont mis à terre l’expertise à tel enseigne l’inexpert est érigé en voix prépondérante. Pourtant l’expertise conditionne toute prise de décision en s’appuyant sur une évaluation ou un jugement, fondé sur des compétences scientifiques ou techniques, sur des pratiques encadrées, régulières au service d’une administration, d’une juridiction ou plus largement d’un État.

La fatuité, marque des politiciens sénégalais, a créé la profusion et la confusion sur les décisions qui engagent les enjeux du pays. En effet, face aux enjeux majeurs du pays qu’avons-nous besoin ? Des voix habilitées pouvant édifier l’opinion nationale en toute objectivité pour la faire comprendre et l’aiguillonner dans sa prise de conscience afin de prendre une décision ou des voix volubiles, inexpertes, partisanes, truffées de duperie pour l’avoir dans leur escarpelle ?

Ces interrogations agitées se trouvent ravivées à la faveur de différents scandales (3e mandat, corruption, détournement, viol…). Aujourd’hui, face à ces scandales, une crise de l’expertise et de l’autorité des experts est créée. Il suffit d’afficher des avis contradictoires basés sur une évaluation fondée sur des compétences scientifiques ou techniques pour recevoir tout un lynchage médiatique orchestré par des va-nu-pieds du savoir du type « erreurs de jugement », « manquements éthiques » ou « avoir soulevé des doutes sans pouvoir les dissiper » ou « politicien déguisé » de la part des politiciens. Des propos teintés d’une légèreté animée de passions vulgaires qui enveniment la situation occasionnant d’énormes difficultés.

Ces difficultés, toujours d’actualité telle que l’interprétation de nos textes juridiques remettent en cause l’autorité de l’expert savant et l’émergence de figures concurrentielles, détentrices de connaissances tacites à défaut de savoirs superficiels : les politiciens.

Les politiciens constitués d’une part d’éminents intellectuels et experts pour la minorité pêche dans l’objectivité de leur analyse selon leur appartenance ou coloration politique. D’autre part, l’écrasante majorité d’hommes et de femmes dont le savoir demeure caricatural inondant les médias à la recherche du buzz ou de la promotion politique scandant dans tout débat des mesures conjoncturelles comme des victoires définitives ont fini par s’imposer. Ces derniers, profanes de savoirs, fondent leur analyse sur des vécus passionnels et personnels ou du moins empiriques, enrichis aussi d’informations collectées sur internet interpellent, voire contredisent les savoirs autorisés : les experts.

En effet, l’expertise, détentrice de savoirs spécifiques et reconnus, fondés sur l’objectivité et, par là même, l’indépendance dans le cadre d’un processus décisionnel sur un sujet bien déterminé est nécessaire pour le développement d’un pays. Dans le cadre social ou économique, par exemple, elle s’appuie sur des corps d’experts à son service (médecins, ingénieurs, juristes…), qui ont recours à de nouveaux instruments techniques et à des outils de quantification. Sur ce, l’expertise permet d’analyser des situations, de repérer des configurations privilégiées pour y recourir et de mettre surtout en lumière des changements dans les modes de faire.

Cependant, les concurrences d’experts et d’expertises que constituent les politiciens, les formes qu’elles prennent, sans oublier leur non maîtrise des questions et enjeux auxquels ils se prononcent, posent à nouveau frais la question de la légitimité et de ce qui fonde l’expertise au Sénégal.

En somme, l’expertise au Sénégal a été consciencieusement bafoué par les hommes politiques pour apporter discrédit à leur analyse. L’expertise, face à une opération complexe, ne s’arrête pas à la seule lecture superficielle ou juridique mais rechercher sa réalité. Nous comprenons donc la mise en écart voire la diabolisation de l’expertise. Face aux dangers qui guettent le Sénégal sur des questions d’interprétation partisane ne serait-il pas judicieux que les experts s’y prononcent en toute indépendance et intelligible voix ?

Nicolas Silandibithe BASSENE