Le Canada et UNICEF se mobilisent aux côtés du gouvernement contre la Covid chez les enfants

Le projet « Relance » soutenu par Affaires Mondiales Canada (AMC) et l’UNICEF appuie la mise en œuvre d’interventions de relance des services sociaux au Sénégal au profit des couches les plus vulnérables, notamment les enfants, en réponse aux effets de la COVID-19.

Il est mis en œuvre dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine, Matam et Dakar avec pour objectif principal de donner une contribution à la reprise des services sociaux et au rétablissement de la confiance des groupes sociaux bénéficiaires. « Relance » a but ultime de réduire l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les enfants et d’améliorer le bien-être des enfants les plus vulnérables, en particulier les filles.

Diverses initiatives dans les secteurs sociaux comme la Santé, l’Education et la Protection de l’enfant, sont mises en œuvre pour répondre aux besoins multiples des populations cibles notamment les femmes, les enfants et avec un accent spécifique sur les filles.

« Avec l’UNICEF et en partenariat avec les autorités locales, le Canada a pu intervenir de manière décisive pour préserver l’accès aux services sociaux de base, surtout pour les populations les plus démunies, à savoir celles disposant de faibles moyens pour faire face à la crise sanitaire car déjà confrontées à la pauvreté, aux inégalités sociales et aux discriminations de genre. Le Canada est fier de soutenir le Projet Relance qui place les femmes et les filles au cœur de ses interventions pour en faire des actrices de changement à part entière », a souligné S.E. Marie-Geneviève Mounier, Ambassadeure du Canada au Sénégal.

Dans le domaine de la santé, c’est un paquet intégré multisectoriel de soins attentifs aux enfants incluant la formation de plus de 430 prestataires en soins de santé maternels et néonataux et la conduite de stratégies avancées et mobiles de délivrance de paquet de soins intégré à plus de 40.000 enfants qui est mis en œuvre.

« Relance » appuiera également le programme national d’apprentissage de la lecture en langues nationales avec l’implantation de coins lectures dans 300 établissements scolaires des régions ciblées et des actions d’éducation alternative en faveur des élèves de 104 daaras dans les régions de Matam et de Kaffrine.

Dans le domaine de la protection des enfants, il s’agira de déployer des mécanismes de régularisation à l’état civil des enfants non enregistrés et hors délai, de procéder à des transferts monétaires en appui à la scolarisation et au maintien des enfants les plus à risques d’exclusion ou d’abandon scolaire, en particulier les filles, de renforcer les réseaux d’information et de mobilisation sociale pour la prévention et la réponse aux risques accrus de violence contre les enfants et d’assurer le suivi des cas de violence, d’abus et pratiques néfastes à l’encontre des enfants dans les systèmes d’information sanitaire et d’éducation.

« Relance » met le focus sur les droits des femmes et des filles en visant à l’amélioration de la couverture et de la qualité des services sociaux, l’amélioration de la résilience des femmes et des filles au sein de leurs communautés face à l’impact de la pandémie COVID-19. UNICEF remercie le Canada pour son appui et se réjouit de ce que « Relance » va contribuer à l’amélioration de la prise en compte des vulnérabilités sensibles au genre dans le suivi et la coordination des réponses face à l’impact du COVID-19 », a souligné Silvia Danailov, la Représentante de l’UNICEF.

Le lancement officiel du projet « Relance » par les autorités en présence de l’Ambassadeure du Canada et de la Représentante de l’UNICEF a lieu à la veille du 1er Forum sur l’enfant organisé par la région de Tambacounda. Il sera précédé d’une visite conjointe de terrain pour apprécier les activités déjà réalisées et s’assurer de leur ancrage institutionnel et communautaire, de l’appui des autorités administratives et du portage des services techniques.